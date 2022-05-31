獨家：日本政府擬設首相直轄的傳染病司令塔

Newsfrom Japan

【共同社5月31日電】30日獲悉了日本政府為防止傳染病蔓延及維持社會功能等、迅速推進各類政策，作為司令塔考慮設置的“健康危機管理廳”（暫定名）的概要。該廳並非獨立的省廳，而是設在輔佐首相的內閣官房中、以官房副長官級別為一把手的首相直轄機構。在疫情爆發式蔓延等緊急情況時，從相關省廳招集並增加職員。多名政府相關人士透露了此事。 此外，還考慮作為醫療研究據點統一國立感染症研究所等兩個機構，創設參考美國疾病控制和預防中心（CDC）的“日本版CDC”。 新冠疫情期間，由於採取措施涉及多個省廳，歷屆政府在強化醫療體制和疫苗接種方面被批評應對滯後。因此首相岸田文雄提出加強司令塔功能，在30日的參院預算委員會會議上明確表示“希望大致在6月前後得出結果”。 政府將結合驗證新冠應對措施的專家會議彙總的建議，決定中長期的應對方式，打算在參院選舉後預計今秋舉行的臨時國會上提交相關法案。不過設置的時間和職員規模未定，面向今後的對策制定，實效性將成為課題。 據相關人士稱，健康危機管理廳的二把手將由厚生勞動省統管醫療政策的醫務技監來兼任。負責緊急事態宣言及防止蔓延等重點措施運用等的內閣官房“新型冠狀病毒感染症對策推進室”，和負責檢測及醫療體制擴充等的厚勞省“新型冠狀病毒感染症對策推進總部”將統一為該廳。 關於出現新的傳染病或疫情急劇蔓延等突發事態時招集的相關省廳的職員，將預先製作名單。 此外還考慮把負責基礎研究...