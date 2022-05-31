自民黨針對政府下一期海洋計劃彙總建議

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【共同社5月31日電】針對日本政府將制定作為海洋政策指針的下一期《海洋基本計劃》，自民黨小委員會將於近期彙總建議，該黨相關人士30日透露了建議草案內容。從經濟安全保障的觀點出發，要求為實現下一代資源“甲烷水合物”（又稱可燃冰）等國產海洋資源的產業化制定時間表，還呼籲通過海洋產業的去碳化與數字化提升國際競爭力。 《海洋基本計劃》每5年制定一期，計劃明年修改下一期。政府目前正協調在其中提出加強經濟安保。還力爭在政府6月敲定的經濟財政運營指針“骨太方針”中加以體現。 負責彙總建議的是自民黨的海洋綜合戰略小委員。內容強調在俄烏衝突導致全球不確定性增加的背景下，有益於經濟安保的技術研發與產業化具有重要性。關於資源，還提出石油與天然氣的國產化，要求制定含目標年份的時間表和落實所需的投資。 以自動駕駛船舶實際應用為首的“推進海洋關聯產業大膽的數字化轉型（DX）”也被寫入其中。（完）