日本6月起上調單日入境人數上限至2萬人

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【共同社5月31日電】日本政府6月1日起放寬新冠防疫的邊境口岸措施，將單日入境人數上限從1萬上調到2萬人，10日起時隔約兩年恢復接納外國遊客。首相岸田文雄5月31日在官邸向媒體表示期待稱：“能享受日元貶值好處的海外客人恢復訪日，對地方經濟而言有著很大意義。” 為了防止與海外的往來增加會導致疫情蔓延，岸田表示7日將公佈為旅遊行業制定的指針。關於國際線班機的起降，岸田表示除6月內重啟的新千歲、那霸兩座機場之外，“例如仙台等其他地方機場也將在與地方政府協調後，依次推進恢復接納國際航班”。 配合上調入境人數上限，6月1日起還將放寬檢疫措施。按照疫情風險由低到高把國家和地區分為“藍”“黃”“紅”三類，“藍”色國家和地區在入境時無需檢測且不用隔離；“黃”色則要求在入境時檢測並在家隔離三天，僅限接種3劑疫苗的人可免除；“紅”色在入境時需進行檢測並在檢疫所指定設施隔離3天，接種3劑疫苗的人允許在家隔離。 6月10日起的訪日遊客入境在上限2萬人的框架內實行，對象為“藍”色類別的美國、中國等98個國家和地區，僅限有導遊同行的團隊游。 政府期待放寬邊境措施能帶動疫情中下滑的經濟走向復甦。5月下旬開始的訪日團隊游實證項目中發現1名遊客感染了新冠。政府將彙總住宿設施等行業用的指針，控制疫情蔓延風險。（完）