日本環保團體呼籲政府轉為廢除煤電

Newsfrom Japan

【共同社6月1日電】鑑於七國集團（G7）氣候能源和環境部長會議在上週彙總的聯合聲明，日本環保團體5月31日召開在線記者會，要求為了把廢除煤炭火力發電站的時間提前，“日本有必要徹底轉換政策”。 聯合聲明提出的目標是最晚到2035年實現大部分電力部門的去碳化。Climate Integrate代表平田仁子強調：“可以說，實際上就是達成了2035年廢除全部煤炭火力發電的共識。與日本的政策存在相當大的分歧，有必要討論能源的應有模式。” 日本計劃維持高效率的煤炭火力發電，未出示全部廢除的時間。平田指出“如果憑藉對（聯合聲明）‘大部分’一詞的解釋把當前的政策正當化，就可能導致去碳化滯後”。 FoE Japan的深草亞悠美認為，日本設想把混合氫與氨燃燒的技術作為煤炭火力發電的減排措施，這種做法不妥。該做法被認為對減排二氧化碳的效果有限，她表示“不應通過這種對策來延長化石燃料基礎設施的壽命”。（完）