日本應屆生招聘活動解禁 企業重返面對面方式

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【共同社6月1日電】

以2023年畢業的日本大學生等為對象的面試和筆試招聘活動1日解禁，求職活動迎來關鍵時刻。由在線面試重返面對面方式的動向擴展開來，兩種方式並行的做法或成為主流。受到新冠疫情打擊的航空業和旅遊業預計需求有望增長，恢復了應屆生錄用。著眼於新冠疫情後，整體而言企業的招聘意願堅挺。

此次是新冠疫情下的第3次招聘選拔。近期新增感染人數趨於減少，再加上防疫措施紮下根來，企業逐步重返更容易觀察學生人品的面對面方式。

全日本空輸公司時隔兩年重啟了事務和技術崗位的應屆生招聘。第一、二輪面試在線實施，最後一輪為面對面方式。

當天開始的在線選拔中，面試官在電腦屏幕另一頭詢問「航空業處境相當艱難，你為什麼來應聘」、「我想，你因為新冠疫情也很辛苦，是如何克服困難的呢」等。

人事負責人表示：「說真的，重啟招聘令人欣喜。希望有魄力的學生前來。」

大阪府內的私立大學四年級男生（21歲）應聘食品廠家。他表示就要進行面對面的面試了，但「此前的求職以在線方式為主，還不習慣面對面方式，所以有點緊張。」（完）