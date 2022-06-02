日本年內超1萬種食品將漲價 平均漲13%

Newsfrom Japan

【共同社6月2日電】成為家庭支出負擔的食品漲價正全面顯現。日本帝國數據庫1日公佈調查結果顯示，105家主要食品公司已實施或計劃年內實施的漲價截至當天已經突破1萬種商品。受食用油和小麥粉價格驟升的影響，平均漲價幅度將達到13%。漲價高峰為夏季，但秋季起也可能出現再度漲價的大潮。外匯市場日元貶值趨勢也在持續，價格變化的動向可能會長期持續。 據帝國數據庫稱，年內漲價的商品累計10789種，其中超過6000種在6月底前實施漲價。此外7至8月共約3000種商品敲定漲價，9月起為1000種左右。 背景原因包括進口小麥價格高漲。農林水產省每半年修改一次的銷售給製粉廠商的價格4月起平均上升了17.3%。全球著名小麥產地烏克蘭的危機可能會引發進一步漲價。用於多種食品的食用油也受大豆或菜籽等原料價格上升影響，日清奧利友集團7月起將把商用食用油價格上漲15%至30%。 夏季起的漲價中，存在日元貶值導致進口成本增加以及伴隨原油價格高漲的容器價格上升引發的漲價。朝日啤酒、麒麟啤酒、三得利啤酒將於10月起，因進口麥芽和罐裝容器等的價格上升修改酒類價格。朝日主打的“超爽”等家庭用啤酒類商品將是約14年來首次漲價。（完）