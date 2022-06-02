日本公佈數字田園都市構想方針 將普及光纖

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【共同社6月2日電】日本政府1日公佈了提升地區活力的政策“數字田園都市國家構想”基本方針。到2027年度底前將可進行高速互聯網通信的光纖線路覆蓋99.9%家庭，並且到2026年度底前還將培養230萬精通數字技術的人才。日本力爭利用這些數字基礎設施提升各地的生活便捷度，創建“在全國任何地方都能舒適生活的社會”。 首相岸田文雄出席在官邸召開的會議時表示：“政府將團結一心推動落實構想的舉措，取得看得見的成果”。 生活高度便捷的地區建設工作將以地方政府為中心推進。中央政府今後將要求各地制定包含具體措施的“綜合戰略”。所設想的領域涵蓋遠程醫療、在線母嬰健康諮詢、農林水產業的數字化、引入自動駕駛等，將以財政轉移支付等形式提供財政支援。 除光纖以外的數字基礎設施方面，到2030年度底將把第5代（5G）移動通信系統的人口覆蓋率提升至99%。為降低災害風險，將在各地建設能處理大量信息的數據中心。 設想的數字人才包括精通IT的經營專家、負責信息分析的數據科學家等高能力人才。此類人才目前估計有100萬人左右，政府將通過完善職業培訓等新培養230萬人，達到330萬人，是目前的近3倍。（完）