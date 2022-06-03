日本公安廳和經團聯開會呼籲防止技術外流

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【共同社6月2日電】日本公安調查廳和經濟團體聯合會（經團聯）2日在東京舉行關於經濟安全保障的研討會，與公安廳有合作關係的美國聯邦調查局（FBI）法務官在演講中強調，“應當使用所有手段保護技術和知識產權”，呼籲加強產官學合作，整個社會來採取措施防止技術外流。 公安廳4月設置了“經濟安全保障特別調查室”。為防止敏感信息外流，呼籲民間企業和大學合作，研討會是其中一環，包括線上在內約470人參加。 在美國駐日本大使館工作的FBI馬修·貝恩頓（音譯）在演講中反復警告中國的網絡攻擊和竊取技術的威脅，說明稱人工智能（AI）及機器人、量子、新材料等多種技術是目標。 公安廳負責人指出，還存在通過人才徵集和投資、收購、共同研究等合法經濟活動盜竊信息的風險，稱有的海外企業瞄準缺乏後繼人才的中小企業，試圖榨取技術或以出資為名接近。 企業方面也介紹了舉措，日本製鐵介紹過去的事例稱，自己公司的製造技術曾外洩到韓國鋼鐵巨頭浦項鋼鐵。常務執行董事大內政太稱“對於產業間諜，只要證據確鑿就可作為刑事案件追究”，表示將以堅決的態度應對。（完）