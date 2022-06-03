日本2021年新生兒約81.1萬人 創新低

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【共同社6月3日電】3日從日本厚生勞動省的人口動態統計（概數）獲悉，2021年出生的嬰兒數（出生數）為811,604人，跌至開始統計以來的新低。較上年減少了29,231人，跌破80萬人大關近在眼前。 根據政府2017年公佈的估算，出生數跌至81萬～不到81.5萬人是在2027年。少子化進一步發展，提早了約6年就達到該數字。應對社保承擔人手不足等的舉措成為當務之急。 每名女性一生所生孩子的推定人數“合計特殊出生率”為1.30，較上年減少了0.03點，連續6年減少。婚姻登記數為501,116對，創戰後最少，較上年減少了24,391對。 死亡數時隔一年轉增，達到戰後最多的1,439,809人，較上年增加67,054人。出生數減去死亡數得出的人口自然減少為628,205人，創歷史最大減幅。 厚勞省負責人就出生數減少表示新冠疫情的影響不明，分析稱“20多歲的出生率降低產生了影響”。 出生數在第二次嬰兒潮高峰的1973年達到約209萬人後，持續趨於減少。從生孩子時母親的年齡段來看，30～34歲的最多，為292,435人。唯一較上年增加的是40～44歲人群，有48,516人（增加617人），反映出晚育勢頭。第一個孩子出生時的母親平均年齡為30.9歲。 各都道府縣的合計特殊出生率排名靠前的是沖繩1.80、鹿兒島1.65、宮崎1.64，排名倒數則是東京1.08、宮城1.15、北海道1.20。 另一方...