日本83歲冒險家挑戰獨駕帆船橫渡太平洋成功

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【共同社6月4日電】日本海洋冒險家堀江謙一（83歲）挑戰單獨無靠港駕駛帆船橫渡太平洋，4日凌晨駛入設為終點的紀伊水道。他3月從美國舊金山出發，經過了69天的航海。據支援挑戰活動的事務局透露，此次達成了全球最年長的橫渡紀錄。堀江曾於1962年完成全球首次獨駕帆船無靠港橫渡太平洋，還完成了單獨無靠港環球航行等挑戰。 堀江抵達後，在電話採訪中以爽朗的口氣表示：“沒有出現大失誤，得以平安歸來，感到非常高興。感謝大家的支持。想（回家後）悠閒泡個澡。” 據事務局透露，搭乘迎接船隻的人們向堀江送上祝福，堀江則用力揮手回應。抵達時間為4日凌晨2點39分，航行距離達約8500公里。 堀江3月27日乘坐全長約6米、重約1噸的“三得利美人魚3號”從美國出發。船內電源依靠太陽能電池板發電供應，航海過程中通過衛星通訊與工作人員等聯繫。4月中旬通過了夏威夷附近海域，目標是在6月上旬抵達日本。（完）