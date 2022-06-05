日本潛水船在750米深海發現塑料垃圾

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【共同社6月5日電】日本海洋研究開發機構的載人潛水調查船“深海6500”號5日發現，在相模灣約750米深的海底堆積著方便麵袋和水桶等大量塑料垃圾。據分析沉入深海的塑料垃圾不會被分解將長期殘留，但實際情況並不清楚。海洋機構將詳細調查垃圾的種類和分佈等，力爭弄清對生態系統的影響以及海底的污染狀況。 “深海6500”號用燈照射海底，發現一些紅色和白色塑料袋，一部分沾上了泥土或邊緣破損，但能清楚地看到商品名稱和說明。還有粉色水桶近一半埋在泥土中，但完整保持了原有形狀。岩石上能看到掛著多個塑料垃圾。 調查船5月22日到6月10日將前往相模灣和伊豆諸島周邊等多處海域，計劃最深潛入約5500米處，探查日本周邊深海的塑料垃圾情況。在伊豆諸島周邊的海底也發現了多處塑料垃圾。調查船將回收部分塑料垃圾，調查其流入大海到達海底的路徑，以及原材料的老化程度。 群馬大學和東京大學的研究小組將上船，進行對環境負荷小的“生物降解塑料”實證試驗。迄今為止的生物降解塑料在土壤中能自然降解，研究人員力爭開發出在海水中也能降解的新材料。分析塑料垃圾表面的微生物，將有助於開發易於在海中降解的材料。（完）