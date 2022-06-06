國交省研發直升機影像AI分析技術用於災害救援

Newsfrom Japan

【共同社6月6日電】日本國土交通省正在推進技術研發，利用人工智能（AI）從防災直升機拍攝的影像中推定河流氾濫的浸水範圍和塌方地點。目前是由熟悉當地情況的職員來讀取影像，確定受災地點和分析災情需要較多時間。國交省爭取今年秋季啟動試用，為了在災害初期敲定最佳人員配置等作出貢獻。 該技術是通過衛星定位系統（GPS）的直升機位置信息及拍攝角度等，確定影像的經度和緯度。通過讓AI反復學習過去的受災狀況和直升機航拍圖像，實現可以從直升機直拍影像中自動解析浸水範圍。 災害發生時，會在國交省的災害系統地圖數據上以顏色標明從直升機影像確定的浸水區域及地質災害地點，在災害對策總部幾乎實時進行共享。 發生大規模災害之際，需要彙總衛星圖像、小型無人機航拍影像等旨在掌握災情的各種信息。由於災情隨時間而變化，迅速彙總信息很重要。 其中，直升機影像是一目了然地了解受災程度的有效手段，但由於直升機在雲層下方低空快速移動，難以掌握準確的位置信息，分析浸水區域等存在難度。通過利用AI就可以實時更新信息，對於確定受災嚴重地區等或將作出巨大貢獻。（完）