調查顯示改善生活習慣有助延長壽命

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【共同社6月6日電】日本大阪大學、北海道大學等的研究團隊日前彙總的調查結果顯示，如果改善飲酒、吸煙、運動等生活習慣，在50～80歲各個年齡段都發現有延長壽命的效果。對患有高血壓等多種生活習慣病的人士的效果更大。調查發現即使80歲也有效。 團隊對全國4萬名以上男女的體檢數據等進行了最久約20年的追蹤。不僅是飲酒和吸煙，還對攝入水果和生鮮魚貝類、保持適當體重、確保睡眠時間等8項生活習慣和死亡年齡進行了統計。 效果較大的是吸煙與飲酒，40歲時未吸煙的男性與吸煙者相比，壽命長了約4年；飲酒量按日本酒換算控制在每天2合（一合約為180毫升）以下的女性與並非如此的女性相比，壽命長了約5年。 患有超過3種以上生活習慣病的人士中，在50歲、65歲和80歲時實踐6個以上改善項目的人與實踐2項以下的人相比，壽命分別長了8.7年、7.2年和3.8 年。 對於從50多歲起實踐7個項目以上並保持的人士的平均年齡，該團隊推測男性為87.7歲，女性為92.5歲，與日本人平均壽命相比男性與女性分別延長了約6年和約5年。 團隊成員、大阪大學特聘助教坂庭嶺人（公共衛生學）表示：“調查顯示改善生活習慣對長壽而言很重要。”（完）