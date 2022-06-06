獨家：JSC擬幫助奧運迎賓地繼續與海外交流

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【共同社6月6日電】6日獲悉，為了幫助成為去年東京奧運會和殘奧會Host Town（迎賓地）的各地方政府繼續與各國和地區開展交流，日本體育振興中心（JSC）將設立新的補助制度，以體育振興彩票（足球彩票）的銷售收入為財源，為各地邀請海外運動員等補助必要的經費。這是繼承東京奧運“遺產”的舉措，將於下年度啟動。預計近期將正式公佈。 Host Town是為了讓參加東京奧運的運動員等與日本各地居民開展交流、增進國際友誼和提升地方活力的日本政府項目，共有533個地方政府報名登記。據內閣官房的奧運遺產推進室介紹，在賽前集訓方面，在嚴格採取新冠對策後有250個地方政府（累計）接待了各國和地區的代表團約8000人。 奧運後也有35個地方政府（累計）迎來了海外代表團約220人開展交流。 不過，受疫情影響取消賽前集訓的地方也不少。還有一些地方無法實現與居民的面對面交流，採用了在線方式。在這種背景下，地方政府方面希望能再次有機會與對象國家和地區交流，繼續開展此項工作。有鑑於此，JSC探討了採用延續日本政府舉措方式的制度。（完）