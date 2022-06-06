NEC與大學攜手開展虛擬空間授課測試

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【共同社6月6日電】NEC公司與“信息經營創新專門職大學”（東京）日前開展了在網絡虛擬空間授課的實證試驗。學生佩戴護目鏡式終端與心率測量設備。在試驗中，通過視線動向與心率變化等掌握在多大程度上集中於上課，力爭開展符合學生興趣與理解度的指導。NEC計劃最晚2024年度投入商用，將呼籲教育機構採用。 2名教師與4名學生參加了實證試驗。在不同的地點各自戴上終端與設備，然後匯聚在虛擬空間的一個教室內，以虛擬形象（Avatar）上課。 在實證試驗中，利用設備與終端來檢測學生對每項上課內容與問題的集中程度，分析學生感興趣的內容與授課方式。據稱，如果分析顯示學生的視線集中於一點、心率反映出自主神經狀態良好，那麼就可知道學生對授課內容很感興趣。 NEC計劃使用在有限場地內運用的“Local第五代（5G）移動通信系統”，實現多人參加的虛擬授課。“信息經營創新專門職大學”方面表示“如果能弄清授課內容與教材是否發揮了預期效果，就可以促進改善教育質量”。（完）