日本政府年內製定路線圖明確去碳化投資領域

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【共同社6月6日電】近日獲悉了彙總日本岸田政府經濟政策的“新資本主義”執行計劃時間表草案。出示了各政策的實現時間，提出官民10年間投資共150萬億日元（約合人民幣7.6萬億元）的去碳化計劃將在年內製定具體規定投資領域等的“路線圖”。對新興企業的培養計劃也將在年內彙總，到2027年度前把投資從目前的約8000億日元擴大至10倍。 政府在自民黨會議上提交了時間表草案。把最低工資全國平均時薪上調至1000日元以上的目標曾有過最快2025年度實現的方案，但擬改為“儘可能早些時候”實現。據分析，政府認為最低工資有必要在勞資雙方參加的政府審議會上討論，如果先明確提出時間，可能會對審議會的討論造成障礙。 對包括非正式員工在內的100萬人重新學習的支援截至2024年度將執行4000億日元規模的政策。個人編號卡力爭在2022年度底前發放給幾乎全體國民。引導家庭經濟從儲蓄變為投資的“資產收入倍增計劃”將在年底前敲定。 去碳化投資是作為執行計劃核心的4個增長領域之一，計劃促進企業引進燃燒時不排放二氧化碳（CO2）的氫和氨，並推進增設充電站以擴大純電動汽車（EV）的利用。“路線圖”將按不同領域提出如何推進投資。（完）