相模灣深海塑料垃圾含寫有中文的水桶

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【共同社6月6日電】6日獲悉，日本海洋研究開發機構的載人潛水調查船“深海6500”號在相模灣深海回收的塑料垃圾中，包含可能產自中國的水桶。據分析，存在塑料垃圾從中國等東亞地區大量流入海中，通過黑潮被運至日本近海並下沉的可能性。 這一水桶是4日在相模灣三崎港海域水深約750米海底被回收的。粉紅的顏色已經褪色，但仍是可作為水桶使用的狀態。底部用中文寫有“杭州”和“塑料廠”等字樣。 該機構的小組組長中島亮太稱，從東亞地區流入海洋的塑料垃圾一部分經黑潮在太平洋北上。流至日本近海，在房總半島海域的海底等大量堆積。 塑料垃圾也有保持原有形狀的情況，在以往的深海調查中回收過產自中國的塑料瓶。水桶可能是在中國流入海洋，不過也有可能是出口到日本後流入。 與水桶從同一海底回收的糖果白色袋子上有“2015年7月”的字樣，可能是保質期。袋子已破損劣化，但印有名古屋市的糕點製造商名稱。 中島表示，“塑料垃圾是從遠處流抵，就算經過長時間也不會降解為水和二氧化碳等。” 海洋機構從5月22日到6月10日，在相模灣等數個海域，調查沉入深海的塑料垃圾實際情況。（完）