日本運輸綜合研究所建議取消單日入境人數上限

Newsfrom Japan

【共同社6月6日電】日本運輸綜合研究所（會長：前國土交通事務次官宿利正史）6日發佈一項建議，要求取消作為新冠防疫邊境口岸對策的單日2萬人入境人數上限等。指出此舉防疫效果有限，“將導致與外國的交流停滯、使遠離日本的趨勢加速”，認為與措施更加寬鬆的七國集團（G7）做法“相去甚遠”。近期將向政府提出該建議。 該建議稱，疫情前2019年平均每天共有14.3萬名日本人和外國人入境，目前主要國家中限制入境人數的只有日本，2萬人的上限完全不能滿足潛在的需求。 對於6月10日起僅限團隊游解禁以旅遊為目的的入境，建議強調“雖然應該歡迎，但與商務旅客相比抑制方針沒有變化，限制應該完全取消”。 日本政府在疫情前以68個國家和地區為對象免除短期逗留者的簽證，但現在要求所有國家和地區必須取得簽證。該建議認為，邊境口岸對策調整後申請簽證的必要性降低，要求進行修改。 該研究所主席研究員山田輝希表示，“2萬人這一上限阻礙了交流，應改變想法”。（完）