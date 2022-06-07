厚勞省最快6月下旬審議鹽野義新冠口服藥

Newsfrom Japan

【共同社6月7日電】採訪相關人士獲悉，日本厚生勞動省最快將於6月下旬圍繞鹽野義製藥公司開發的新冠病毒口服藥召開專門小組會議，審議可否藥事批准。並且將探討是否適用“緊急批准制度”。該制度通過修改後的《醫藥品醫療器械法》於5月引進。 若厚勞省緊急批准，預計將是制度的首例適用。鹽野義的口服藥將是首款國產新冠治療藥，但也有意見認為顯示有效性的數據不充分，能否獲批尚是未知數。 鹽野義2月向厚勞省申請批准，請求適用可迅速推進審查的“附帶條件提前批准制度”。此後，僅限緊急情況下，即使是在臨床試驗的最終結果出爐前，只要能推定有效性，則可投入實用的緊急批准制度啟動，該公司展現出適用的意願。 該公司2月公佈的臨床試驗結果顯示，服藥使病毒量減少，但發熱、噁心等12種症狀的改善情況綜合評估中，與服用安慰劑的小組並無明顯區別。另一方面，感染奧密克戎毒株特徵性的喉嚨疼痛、氣喘等呼吸系統症狀有所改善。 厚勞相後藤茂之3月透露，已同鹽野義達成基本協議，若能獲批將採購100萬個療程。（完）