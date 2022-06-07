日本發佈入境遊客新冠防疫指針 要求戴口罩買保險

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【共同社6月7日電】日本國土交通省7日發佈了面向恢復接納訪日觀光遊客的新冠疫情對策指針。旅行社將要求參團遊客徹底做到戴口罩及消毒，並加入涵蓋醫療費的海外旅行保險等。銷售和預約旅遊商品時將向客戶說明“雖不設罰則，但若違反規定可能不允許參團或繼續參團”，並徵得同意。 國交相齊藤鐵夫在記者會上表示：“以旅行社為主，對指針的理解和遵守有助於順利重啟訪日旅遊和之後的擴大接納。” 根據指針，旅行社將事先就提供多語種服務的醫療機構、出現感染者時的隔離設施及移動手段收集信息。若出現感染者，旅行社及帶團導遊要迅速讓其到醫療機構就診。 帶團導遊將記錄遊客的行動軌跡，包括旅行中到訪的設施、交通工具的坐席位置等，以便確定密切接觸者。 日本政府將從10日起開放以觀光為目的的外國人入境。對象包括感染風險較低的美國、中國、韓國等98個國家和地區。現階段為便於掌握旅行中的行動軌跡，僅限有導遊陪同的團隊游。 國交省在制定指針前，邀請美國等4國的旅行社相關人士，開展了檢驗新冠防疫措施的旅遊測試項目。1名泰國人在大分縣逗留期間測出新冠陽性，因而中止了旅行。（完）