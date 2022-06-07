獨家：防衛省正式考慮新設“統合司令官”

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【共同社6月7日電】6日採訪日本政府相關人士獲悉，防衛省擬新創設一元化指揮陸海空自衛隊部隊運用的“統合司令官”和為其提供支持的“統合司令部”，已開始就組織形態和設置地點等展開全面討論。考慮到中國加強海洋活動以及在太空、網絡、電磁波這些新安全領域的對應，防衛省認為有必要新設專注於部隊運用的職位，從而提升機動能力。 為了把創設統合司令官一職寫入政府年底前修改的外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3個文件，還將推進協調工作。 據政府相關人士透露，在現行制度下，作為防衛省武官一把手的統合幕僚長一人肩負著部隊運用和在軍事專業方面輔助防衛相的職責。擬改為把部隊運用權限移交給統合司令官，統合幕僚長則集中精力輔佐防衛相。 自2006年統合幕僚監部成立之時起，就把設置類似統合司令官的專門負責部隊運用的職位作為了今後的課題。2011年東日本大地震的災害派遣任務中，統合幕僚長被指沒能在部隊運用上分出足夠的時間，防衛省內長年來持續展開討論。 在應對台灣突發事態等情況時，若維持現狀，那麼統合幕僚長或許會忙於輔助做政治決斷的防衛相，存在疏忽部隊運用的隱憂。 據分析，在今後的討論中，統合司令官與統合幕僚長、統合司令部與統合幕僚監部的權限細分、以及適合進行指揮的駐地或基地選定等將得到推進。（完）