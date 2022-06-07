索尼前董事長兼CEO出井伸之去世

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【共同社6月7日電】索尼（現索尼集團）前董事長兼首席執行官（CEO）出井伸之2日因肝功能衰竭在東京一家醫院逝世。享年84歲。出井出生於東京。葬禮與告別儀式已由親屬等舉行。索尼計劃今後召開追思會。 據索尼介紹，出井1960年進入該公司，1995年就任社長，1998年出任CEO，2000至2005年擔任董事長兼CEO。他推動發展數字與通信領域，同時著力於電影、音樂、遊戲機等娛樂領域，為現在的索尼奠定了基礎。 另一方面，出井在職業生涯後期因家電業務業績低迷被問責並卸任。他指名外國人霍華德･斯金格作為接班人，在當時頗為罕見，也引發了熱議。 出井曾擔任日本政府IT戰略會議的主席等，為國內的網絡環境發展做出了貢獻。 索尼集團社長吉田憲一郎發表評論稱：“出井先生早早就預見到互聯網將帶來的衝擊，推進數字化的先見之明至今也令人驚嘆。1998年起的兩年裡，我在出井先生手下擔任社長室室長，在那裡的經驗和學習有助於現在索尼的經營。”（完）