獨家：日政府擬讓醫藥生活衛生局專注藥品審批

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【共同社6月7日電】6日獲悉，日本政府為加強防疫措施，正探討把厚生勞動省的“醫藥生活衛生局”業務特定為醫藥品相關，而食品安全、水務衛生管理等其他業務則移交給其他部門。此舉旨在精簡業務，迅速推進治療藥和疫苗等的批准手續。力爭與首相岸田文雄提出的“健康危機管理廳（暫名）”構想一同，從根本上強化防疫對策指揮塔的功能。多名政府相關人士透露了這一消息。 目前出現了食品安全對策移交給農林水產省、水務衛生管理移交給國土交通省的方案。政府將結合驗證新冠疫情應對的專家會議本月內彙總的建議，全面展開探討。 不過，也有看法認為會議首次開會後約1個月就提出建議，因此驗證工作並不充分。也可能出現岸田政權急於在參院選舉前得出成果，以組織論為先的批評。 新冠疫情應對方面，有意見指出治療藥和疫苗等國內批准落後於海外。政府將讓厚勞省的醫藥生活衛生局專注於醫藥品行政，高效推進業務，力爭以此加快應對速度和提高組織能力。局內計劃留下審批藥品和醫療設備和調查安全性的課。 該局分管的業務中，制定食品衛生標準、防止食物中毒等業務將移交給農水省，與促進農產品出口的政策掛鉤。上水道完善、確保水質標準安全相關業務移交給國交省，上下水道統一運用，以便加強災害時的應急措施。 不過，農水省和國交省分別以推進農林水產業和建設業為立場。也有意見擔憂若顧及到行業而相關管制被放寬，或造成安全性下降，政府將謹慎探討。 政府正探討作為首相直屬組織，在...