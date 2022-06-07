引能仕從NEC收購EV充電樁業務

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【共同社6月7日電】引能仕（ENEOS）控股6日宣佈，為應對純電動汽車（EV）的普及，已從NEC收購了EV充電服務業務。公司接手了約4600個EV充電樁的運營權，1日已啟動業務。由於預計汽油需求將減少，引能仕意在擴大EV充電業務並打造成收益支柱。收購金額沒有公開。 隨著人口減少及燃效好的混動車（HV）增加，日本的汽油需求呈下降趨勢，引能仕力圖轉變業務結構，正在國內的加油站推進EV充電樁，從NEC收購該業務將使其迅速擴大。 引能仕取得運營權的是全國購物中心停車場等NEC此前運營的充電樁業務，主要是長時間停車充電用的功率不到10千瓦的充電樁。 該公司還計劃建設能在短時間內完成充電的10千瓦以上快速充電樁，在全國的加油站等處推出，計劃到2025年度前增加至1000個以上、到2030年度最多增至10000個。 NEC運營充電樁收費系統，通過把充電樁業務大規模拓展交由在各地擁有加油站的引能仕，來帶動對該系統的需求。基礎設施建設的推進也有望使EV進一步普及。（完）