日本警方逮捕涉嫌洩露一橋大學考題的中國男子

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【共同社6月8日電】採訪辦案人員獲悉，東京警視廳國際犯罪對策課8日以“詭計妨礙業務”的嫌疑，逮捕了一名20多歲的中國籍男子。警方認為該男子涉嫌在一橋大學1月實施的留學生入學考試中，通過網絡向外部發送考題，妨礙了大學的業務。在該男子之外，警方還向疑似與洩題有關的多名中國人以自願方式詢問情況等，正在調查詳情。 據辦案人員透露，1月31日開考前，有人通過社交網站（SNS）向多名人士要求解答問題。之後，疑似是考試時拍攝的數學題圖片也被發送到了SNS上。警方認為其他科目也出現了洩題。 考試有數十人參加。被委託解答問題的20多歲男子覺得可疑並向校方通報。警視廳接到了報案。 一橋大學表示“試題有可能外洩了，已向警方報案。將全面配合調查”。 關於大學入學考試違規，今年1月的“大學入學共通考試”中，考試時拍攝的世界史B考題圖片被發送給了在家教中介網站註冊的東京大學學生等，警視廳認為此舉妨礙了大學入學考試中心的業務，2月以涉嫌“詭計妨礙業務”為由，把一名女考生（19歲）的資料移送檢方。（完）