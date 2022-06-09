日本努力研發可在海中自然降解的新型塑料

Newsfrom Japan

【共同社6月9日電】日本海洋研究開發機構的載人潛水調查船“深海6500”號7日，吊起了約半年前沉入相模灣深海、對環境負擔輕的新型“生物可降解塑料”的試製材料。部分材料由於附著的微生物的作用已自然降解。在塑料垃圾成為社會問題的形勢下，該機構力爭開發即使流入大海也能降解為水和二氧化碳的材料。 該項目是內閣府和“新能源與產業技術綜合開發機構”（NEDO）推進的挑戰性研究“登月型研究開發制度”的一環。群馬大學教授粕谷健一以植物等為原料嘗試製作了約70種生物可降解塑料，來替代以石油為原料的普通塑料。在2021年10月，投入了相模灣等水深約700～約5500米的海底。 粕谷表示：“想開發一種好用的新材料，使用時有足夠的強度，在海中則彷彿按下開關一般會加速降解。” 海洋機構研究員磯部紀之使用植物成分的纖維素製作了透明且有一定強度的杯子，確認到在海底由於微生物作用，杯子的一部分已經消失。磯部說：“因為是100%的天然原料，幾乎沒有給環境造成負擔”。 普通的塑料垃圾一旦流入大海，就會堆積在海底，成為海洋污染的原因之一。如果被紫外線和熱量等粉碎，就會變成微塑料，但不會完全降解。如果被海洋生物誤認為是食物吞下，會對生態系統產生不良影響。（完）