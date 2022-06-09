日本新冠感染人數連續3週減少 夏季後恐再增加

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【共同社6月9日電】就新冠病毒對策向日本厚生勞動省建言獻策的專家組織8日召開會議，彙總分析結果稱，全國新增感染人數呈持續減少趨勢。截至7日的最近一週全國確診人數為前一週的0.70倍，連續3週減少。 專家組織主席脇田隆字在記者會上給予肯定稱，第三劑疫苗接種率達到國民的6成，“對改善疫情作出了貢獻”。另一方面他指出“7月起受暑假和替換成新衍生毒株的影響，感染人數有可能增加”，呼籲徹底做好防疫工作。由於隨著時間推移疫苗效果和因感染獲得的免疫將變弱，脇田敦促儘早接種第三劑疫苗。 最近一週每10萬人中感染人數為97人，1月6至12日以來時隔約5個月首次低於100人。各都道府縣的新增病例數比前一週增加的只有德島縣。厚勞相後藤茂之在會上表示：“基本所有地區都呈減少趨勢，將繼續關注疫情。” 另一方面，國立感染症研究所公佈了有關“第六波”疫情肆虐的今年1至2月死亡人數的分析結果稱，出現了比基於往年水平的預測高出最大達1.9萬多人的“超額死亡”，為新冠疫情流行以來最大規模的超額死亡。據分析，包括受醫療資源緊張影響而死於新冠以外疾病的人。（完）