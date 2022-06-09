大阪府開展實證項目利用數字技術延長健康壽命

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【共同社6月9日電】籌辦以“生命閃耀未來社會的設計”為主題的2025年大阪・關西世博會的大阪府正在推進舉措，利用數字技術延長老年人的“健康壽命”。為了搭建提供行政及民生支援服務的統一平台，正在開展實證項目，力爭到2025年前使用戶達到100萬人。 健康壽命是指日常生活不會因健康問題受到限制的生存時間。據厚生勞動省統計，大阪府居民的健康壽命男性排在全國第41位，女性排在第40位（均截至2019年）。上述舉措旨在使新冠疫情導致外出機會減少的老年人通過網絡輕鬆利用各項服務、充實日常生活，還期待能消除老年人的“數字鴻溝”（信息差距）。 實證項目有26家民間企業參與，2～9月在老齡化嚴重的堺市南區的New Town等地向50歲以上約1000人出借專用平板電腦，通過門戶網站向其提供居住地政府發佈的行政信息。此外還提供可找人幫助外出的對接APP，以及管理藥物手冊的APP等多項民間服務。 該項目由官民共同設立的新法人運營，今後計劃擴大對象範圍和服務種類，未來還考慮把用戶信息作為大數據加以利用。大阪府的負責人表示：“這將有助於提升出行困難的老年人的生活便利度，希望能幫助他們富有活力地生活、更加長壽。”（完）