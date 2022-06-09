原材料漲價導致日本食品廠商2021財年利潤縮水

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【共同社6月9日電】因原材料價格上漲而漲價的食品製造商2021財年（2021年4月至2022年3月）合併財報紛紛出現利潤減少或虧損的情況，這是由於成本上漲超出預期，即使漲價也無法填補。依賴進口的原材料與原油價格上漲除打壓企業收益外，還通過各類商品漲價給家庭經濟造成衝擊。加上日元持續貶值，凸顯出不伴隨經濟復甦的“惡性物價上漲”負面影響已擴大到日本整體經濟的現狀。 原油價格居高不下等嚴峻的經營形勢或將持續一段時間，一家食品巨頭的高層表示：“人們熟悉的食品的價格競爭十分激烈，漲價可能導致流失客戶。” 2021財年漲價商品的代表是食用油。原因是原料大豆及菜籽在海外歉收，加之全球去碳化趨勢下用於生物燃料的油脂需求增長。J-Oil Mills在一年內提價5次，昭和產業與日清奧利友集團也各自提價4次。 3家企業的銷售額與上期相比增長兩位數，但J-Oil Mills反映主營業務盈虧的營業利潤跌至虧損2000萬日元（約合人民幣100萬元），而上財年為盈利66億日元。這是2004年公司成立以來首次出現營業虧損。昭和產業淨利潤也銳減60.4%。 雪印MEGMILK（雪印惠乳業）從去年10月起上調了人造黃油“Neo Soft”和乳製品飲料“雪印咖啡”的價格，但淨利潤仍減少19.1%。 面臨小麥粉漲價的日清食品控股對冷藏面“排隊店的拉麵”等商品實施了漲價，相當於銷售額的銷售收益增長12.6%創新高，然而淨利...