獨家：日本2003至2021年特殊詐騙受害總額達5743億日元

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【共同社6月9日電】7日從日本警察廳彙總的數據獲悉，關於以老年人為主要對象一直造成嚴重損失的特殊詐騙，從可確認全年數字的2003年至2021年受害總額高達5743億日元（約合人民幣286億元）。再次凸顯出“是我是我詐騙”等通過電話騙取受害者現金的惡性犯罪，已導致國民的財產成為有組織犯罪團伙巨大資金來源的現狀。 日本家庭金融資產2000萬億日元中約7成由戶主60歲以上的家庭持有，資產構成中現金和存款占到一半，急速老齡化的人口結構使得此類詐騙受害更容易發生。 有觀點指出若算上沒有報警的案例等，實際受害金額還會加倍，需要全社會都抱有危機意識，相關政府部門應進一步加強對策。去年的受害者中約9成是老年人。 據警察廳透露，在5743億日元中，從類型來看，冒充兒子或孫子等親屬騙取金錢的“是我是我詐騙”最多，達到2522億日元，占到近半數。 其他較多的還有以虛構的未支付費用為藉口的“虛構賬單詐騙”，損失1419億日元；以虛假的私募股權等為名義的“金融商品詐騙”，損失677億日元。僅上述三類就佔全體的8成。 受害金額最高的個人是在大阪經營公司的一名八十多歲女性，詐騙犯以解決名義借貸糾紛等為名對其實施二十多次詐騙，共騙取了5.69億日元。 警察廳2003年因“是我是我詐騙”成為社會問題而首次對受害情況展開調查，發現總額達到43億日元。2004年則爆增至283億日元，是上年的6倍以上，到2008年為止一...