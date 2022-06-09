研究顯示節假日晚睡超過兩小時將影響睡眠質量

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【共同社6月9日電】京都府立醫科大學的團隊8日在國際科學雜誌上公佈調查結果稱，如果節假日熬夜等與工作日的睡眠時間段差距超過兩個小時，會導致睡眠質量惡化或是白天困倦。據悉若時間差在一至兩小時之内，則與睡眠質量下降的相關性較低。 工作日和節假日的睡眠時間差被稱為“社會時差”。據該團隊稱，雖然該時差被指與睡眠質量有關，但此前並無統計學上詳細分析的研究結果。 該團隊2019年至2020年對京都府的高中生展開問卷調查，分析了收到回答的15至18歲756名男女學生的數據，調查了約1週期間的就寢及起床時間和睡眠質量等之間的關聯。 結果發現，若睡眠時間段的中央時刻在工作日和節假日相差超過兩小時，則多出現睡眠質量差或白天感到困倦的現象。該團隊成員、京都府立醫大教授八木田和弘（環境生理學）表示：“有關社會時差，此次的研究提出了兩個小時這一具體的大致標準。為了提高學業和工作的效率，希望能帶動人們調整生活方式。”（完）