研究顯示接種新冠疫苗或能預防孕婦重症化

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【共同社6月9日電】日本產科婦科學會和厚生勞動省研究班的小組日前彙總的研究結果顯示，感染新冠病毒後，被診斷為中等症狀以上的孕婦幾乎未接種疫苗。研究小組指出，“可能是接種疫苗預防了重症化。” 該小組分析了截至5月5日，全國設施報告感染的孕婦中知曉接種史的661人。結果顯示，被診斷為需要用氧的“中等症狀2”和需要使用人工呼吸機的“重症”的81人均未接種。被診斷為呼吸困難和肺炎的“中等症狀1”的86人中，約95%未接種。 約佔86%的566人未接種，但學會起初呼籲到懷孕12週前避免接種，厚勞省也把孕婦排除在接種的“努力義務”適用對象之外，可能是受此影響。該學會去年8月起改為無論懷孕時間均推薦接種，厚勞省今年2月決定對孕婦適用“努力義務”。 擔任研究小組代表的手稻溪仁會醫院不育症中心主任山田秀人表示，“希望還沒有接種疫苗的人務必去打。打算懷孕的具重症化風險人群希望諮詢主治醫生也考慮接種第四劑。”（完）