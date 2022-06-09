日俄對立波及漁業 漁民擔憂被扣

Newsfrom Japan

【共同社6月9日電】以俄烏衝突為背景的日本與俄羅斯的政府間對立也波及了漁業領域。俄羅斯7日單方面宣佈暫停履行北方四島周邊水域的漁業協定。日本政府8日加強抗議，還表示為確保漁民的安全將與俄方磋商。日俄之間還有鮭魚和鱒魚等漁業談判，若兩國關係降溫，可能無法開展捕撈作業，或者出海打魚會被扣押，這些風險上升了。 俄方此次矛頭指向日俄間4個漁業談判中確保日本漁船在北方四島周邊不被扣押等的《安全作業協定》。基於該框架，原計劃9月以後在俄方主張的領海捕撈遠東多線魚和章魚等。 據水產廳透露，2021年的遠東多線魚捕撈量為4.55萬噸。雖然根據協定分配的捕撈額度為777噸，不足2%，但若無法實施作業，對北海道東部的漁民打擊尤為巨大。 今年的日俄漁業談判已經談妥了在日本專屬經濟區（EEZ）作業的鮭魚和鱒魚流網捕撈、以及北方四島中的齒舞群島貝殼島周邊的海帶捕撈。但上述談判均受到俄烏衝突影響，較往年有所推遲。雖說已經談妥，但對於俄方妨礙作業和實施扣押的危險性升溫，不安情緒在漁民中蔓延開來。俄方EEZ的鮭魚和鱒魚捕撈尚未進入談判階段。 11月至12月前後，日俄還將舉行磋商雙方漁船在對方國家200海里內捕撈秋刀魚等的近海漁業談判。官房長官松野博一在8日的記者會上強調：“將盡全力確保作業安全。”（完）