日本解禁接納訪日旅遊團 全面恢復尚需時日

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【共同社6月9日電】日本政府10日，時隔約2年解禁因新冠疫情影響而停止的接納外國遊客手續。對象為感染風險較低的美國、中國、韓國等98個國家和地區，僅限有帶團導遊同行的團隊游。由於一律需要在外國人入境申請系統中輸入信息並取得簽證，到實際接納最短也需要耗時數日。預計全面入境將在6月下旬以後。 日本政府為促進國內旅行，計劃把各都道府縣的旅行折扣“縣民折扣”的適用對象從廣域地區擴展到全國，正在展開調整。已就7月內啟動為主軸進行探討，還出現了將其作為旅遊支援項目“Go To Travel”後續的方案。 政府在每天2萬人的入境人數上限內接納訪日遊客。無論是否接種疫苗，均免除入境時檢測和居家隔離。 旅行社在10日凌晨0點以後，向厚生勞動省的入境申請系統“ERFS”輸入參團者姓名、護照號碼、停留地等。完成系統註冊後，當天就發行已受理證明。 之後，向大使館等申請簽證。發放簽證原則上需要5天。美國和韓國等68個國家和地區的短期逗留人員在新冠疫情前無需簽證，但邊境口岸防疫對策叫停了免簽措施。 外務省和觀光廳均表示10日很難有遊客入境。 訪日旅遊團由國內外的旅行社募集參團者，日本國內的註冊公司是接納負責人。旅行社巨頭JTB指出還需要對要求貫徹戴口罩和買保險的國家防疫指針進行說明，認為開始接納要到6月下旬至7月上旬。日本旅行公司也表示基於指針的職員培訓和旅行企劃需要一些時間，預計夏天前後開始接納。 在國外，...