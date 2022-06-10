日本恢復接納旅遊團 限98個國家和地區

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【共同社6月10日電】日本政府10日重啟了訪日外國遊客的入境手續。因新冠全球大流行停止以旅遊為目的的入境後，這是時隔約2年得以恢復。接納對象為美國、中國、韓國等感染風險較低的98個國家和地區。為徹底落實戴口罩、買保險和行程管理等防疫對策，目前僅限有帶團導遊同行的旅遊團。政府力爭重新迎來訪日遊客以重振地區經濟，為擴大接納對象進一步放寬邊境口岸對策將成為焦點。 國土交通相齊藤鐵夫在記者會上表示，第一批遊客最快也要下週才能抵達。由於從10日起來自任何國家和地區的遊客都必須辦理簽證等手續，正式迎來遊客入境預計在6月下旬以後。齊藤稱：“將兼顧防止疫情蔓延和社會經濟活動，努力恢復旅遊需求。” 參團遊客將在包含商務旅客和回國日本人在內的2萬人入境上限內予以批准，必須提供離境前72小時內的檢測陰性證明。 加強與海外的往來也可能使新冠變異毒株流入日本。根據政府的防疫指針，銷售團隊游商品時需進行說明，要求佩戴口罩並加入理賠醫療費的保險，若違反可能不允許參團或繼續旅遊，並就此徵得遊客同意。旅行途中導遊將記錄遊客的行動軌跡，自由時間的外出不受限制。 日本是七國集團（G7）中唯一設置入境人數上限等的國家，由於入境的制約因素較多，有呼聲要求調整上限、重新實施免簽及開放個人游。不過，鑑於參院選舉很可能在7月10日投計票，岸田政府希望在此之前避免疫情反彈，政府相關人士稱“再次放寬應該在參院選舉之後”。 訪日旅遊團...