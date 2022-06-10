小行星“龍宮”沙粒樣本中發現23種氨基酸

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【共同社6月10日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和岡山大學等組成的研究團隊在10日出版的《日本學士院紀要》上發表研究成果稱，探測器“隼鳥2號”從小行星“龍宮”上帶回的沙粒樣本中發現了23種被認為是“生命之源”的氨基酸。其中包括鮮味成分谷氨酸。氨基酸是蛋白質的材料，對於生命而言必不可少。有學說認為，氨基酸是被太空飛來的隕石帶到地球。 岡山大學特聘教授中村榮三（物質化學）表示：“雖然還不能說與生命起源直接相關，但應該可成為生命起源相關討論的基礎。” 研究小組分析了從“龍宮”兩處地點採集的共16顆沙粒（共約55毫克），從中發現了無法在人體內合成的異亮氨酸和纈氨酸等必要的氨基酸。還有氨基酸曾在地上的隕石中發現，但此次沙粒樣本中並未檢出。研究還發現沙粒中含有氫、碳等最多70種元素。 氨基酸存在兩種構型，被稱為“對映異構”，其關係如同人的左右手，此次發現的23種氨基酸也包含了這兩種構型。地球的生命幾乎只利用了其中之一，今後的分析或許能揭示原因。 此外，研究小組還根據有機物、礦物等沙粒中所含物質及“龍宮”目前的形狀探討了其形成過程。認為含有大量冰的天體因放射性元素衰變產生的熱而升溫，水增加並與含有物產生反應，形成了各種化合物。之後又與別的天體多次碰撞，碎片的一部分形成了“龍宮”。（完）