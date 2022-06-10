日本大學入學考試中心發佈新版防作弊對策

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【共同社6月10日電】日本大學入學考試中心10日鑑於“大學入學共通考試”考題外洩問題，發佈了新版防作弊對策。主要內容包括增加監考人員的巡視、開考前讓考生把智能手機放到桌上並一齊關閉電源。還將事前告訴考生有時會向警方報案。 入學考試中心總務部長丸岡充在記者會上表示：“希望考生再次認識到作弊的嚴重性。我們將與各大學合作，力爭萬無一失。”不過，該中心放棄了採用可讓電子設備變得無法使用的信號屏蔽器等需要大規模預算的對策，將其作為了今後的探討課題。 防作弊對策指出監考人員提高注意力進行警戒不可或缺，將在注意考生手部位置和視線的同時，增加巡視頻率。還將製作彙總實際作弊事例和注意點的手冊並分發給大學。 以往對手機的措施是在桌子上的注意事項中寫明要求關閉電源以及放入包中。今後改為由監考人員要求全體考生在開考前把手機放到桌上，關閉電源並放入包中。據入學考試中心介紹，自2016年以來已發生共8起（含本次）手機作弊。 在今年的共通考試和一橋大學留學生入學考試的考題外洩問題中，可能不僅使用了手機，還使用耳機與考場外的第三方人員進行了交流。入學考試中心將在考試指南等新寫明禁止使用耳機。（完）