調查顯示日常交流和是否贈送父親節禮物有關

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【共同社6月11日電】日本生命保險公司10日發佈的6月19日父親節相關問卷調查結果顯示，每週與父親交流一次以上的人比不頻繁交流的人贈送禮物的比例更高。調查還顯示，30歲以下人群中，與電話相比，更偏向使用Messenger APP交流。 回答交流頻率為“每天”“每週幾次”“每週一次”的人中平均有76.3%打算送禮物。另一方面，“每月一次”“一年一次”“無法交流或不交流”等交流頻率低的人中，只有55.2%打算送禮物。 日生基礎研究所的主任研究員井上智紀分析稱，“儘可能多地創造交流機會，應該與感謝之情和行動有關聯”。 在與父親的交流方式方面，各年齡層的平均值中“直接見面”的比例最高，為27.8%。其次是“電話”（9.4%）和“Messenger APP”（3.4%）。30歲以下的人有8.0%使用Messenger APP，超過了使用電話的4.2%。 調查於5月在網上實施，共得到8159人回答。（完）