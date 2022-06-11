厚勞省稱HPV疫苗的安全性“沒有嚴重問題”

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【共同社6月11日電】日本厚生勞動省10日在專業小組會上，關於4月重啟積極推薦接種預防宮頸癌等的人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，透露稱今年1月至4月底接到了醫療機構19例疑似接種後不良反應的報告。專業小組會就安全性評價稱“不認為有嚴重問題”。 據厚勞省透稱，這19例中，針對4種類型HPV的四價疫苗有17例，認為與此前的頻率相比“並不算特別高”。在此期間接種的準確人數不明，但據稱提供了約24萬人份。其他2例是定期接種對象外、基本上需要自費負擔的九價疫苗。 上述報告均為12歲至20歲女性，症狀多為頭痛，也有其他疼痛和運動障礙等情況。 HPV疫苗2013年以小學6年級至高中1年級女生為對象實施定期接種，但相繼出現了全身麻痺等接種後的症狀，因此停止了積極推薦。據稱后來確定了疫苗的有效性和安全性，今年4月重啟了積極推薦接種。對於錯過接種機會的1997至2005年度出生的女性，則採取可免費接種的救濟措施。（完）