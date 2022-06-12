東京江戶川區每24戶家庭就有1人閉門不出

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【共同社6月12日電】11日獲悉，東京都江戶川區（人口約70萬）以15歲以上人群為對象進行的所有家庭的調查顯示，至少有7919人呈閉門不出狀態，相當於每24戶家庭就有1戶。凸顯出40至50多歲人群較多、許多人閉門不出時間達10年以上等“長期老齡化”現象。 地方政府進行如此大規模的調查十分罕見。未滿20歲的人群希望結交朋友、四五十歲人群謀求工作關係等，各年齡層的訴求並不相同。負責人認為：“終於弄清了當事人的狀態。將詳查結果，希望能帶動必要的支援。” 去年7月至今年2月，區政府向住在該區的15歲以上人群中除了有工資收入或利用福利服務的人之外約18萬戶家庭郵寄了調查問卷，得到約10萬戶的回答（回答率57.1%）。 表示“不去職場和學校，除了家人外幾乎無交流”的有7604戶家庭7919人。從年齡層來看，40多歲人群最多，佔17.1%，之後依次是50多歲（16.6%）、30多歲（13.9%）、20多歲（11.7%）。40多歲、50多歲有約4成閉門不出“時間達10年以上”。 對於有何訴求的提問，40多歲人群中較多的是“為就業做準備、介紹打工或工作的地方”，未滿20歲的人群則是“結交朋友和夥伴”。另一方面年齡越大，表示“沒有任何訴求，現在這樣就很好”的比例越高。（完）