日本接納外國遊客條件嚴格使旅遊業期待落空

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【共同社6月11日電】日本10日起時隔約兩年恢復了接納訪日遊客的手續。預計正式入境將在6月下旬以後，對於希望重新迎來訪日遊客的旅遊業界來說這是盼望已久的動向。然而政府出示的指針中防疫對策等條件十分嚴格，對象也僅限有帶團導遊的旅遊團，因此也有人嘆息稱“期待落空了”。 “還以為訪日遊客終於要來了”，在東京都台東區經營“澤之屋旅館”的澤功（85歲）失望地表示。澤功一家經營該旅館長達70多年，接待過來自92個國家的約20萬名外國人，不過大多數都是自由行遊客。由於此次措施將自由行遊客排除在外，因此預計很難通過吸引外國遊客來恢復業績。 據觀光廳稱，新冠疫情前的2019年訪日外國遊客中約8成是自由行。澤功表示“將努力堅持，直到再次迎來世界各地的老客人”，期待能盡快解除限制。 7日發佈的政府關於接納遊客的指針顯示，旅行社需要求遊客佩戴口罩並徹底消毒，此外導遊還需記錄遊客的行動軌跡。 在政府的邊境口岸對策中，中國屬於“藍色”分類，可免除入境時的檢測和隔離。不過以中國遊客為主要對象的旅行社透露稱，遊客回中國時將採取嚴格的防疫措施，因此“狀況不太好”。（完）