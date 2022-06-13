日本修改法律規定新建住房有節能義務

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【共同社6月13日電】

日本參院全體會議13日表決通過了修改後規定新建住房有節能義務的相關法，正式成為法律。在動工前調查住房結構的建築確認審查時，將判定隔熱性能和能源消耗是否符合標準。若未達標，地方政府將責令改正。規定節能義務預計將從2025年度開始，施行日由政令規定。修改後的法律中還寫道，將對現有住房的節能改建提供支援、放寬促進使用木材的限制。

節能義務過去僅限中等規模以上的大樓，但為推進建築物領域去碳化，此次將對象範圍也擴大至小規模大樓和住房。建造住房時，必須加厚隔熱材料以及採用高效的冷氣熱氣設備和燈具。此外還可以通過太陽能發電抵消部分能源消耗。

若不遵從地方政府的改正命令，將處以300萬日圓以下的罰款。據國土交通省稱，新建住房的節能達標率在2019年度為81%。

對於現有住房的節能改建，將由住宅金融支援機構以500萬日圓為上限提供低息貸款。對於建築物的銷售商或租賃商，法律新設了努力義務規定，要求展示節能性能的廣告。中央政府將規定展示方式的規則，對虛假廣告等作出建議或下達命令。

（完）