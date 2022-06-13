關注：關西地區期待訪日遊客恢復能帶動經濟

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【共同社6月13日電】配合重新接納訪日外國遊客，日本關西地區的企業正在有條不紊地推進應對訪客增加的準備工作。由於該地區有著很多人氣旅遊景點，在新冠疫情前對外國遊客的依賴度較高，因此對時隔約兩年重新接納遊客抱有很高期待。不過來自堅持“新冠清零”政策的中國的遊客能否恢復難以預料，由於最初僅限有帶團導遊的團隊游為對象，對經濟的輻射效果目前一段時間可能十分有限。 以關西機場為主要據點的廉價航空公司（LCC）樂桃航空（大阪府田尻町）決定夏季前後重啟目前全面停運的國際線，疫情前運行國內連接台北及上海等6個亞洲城市的總計17條航線，擬最快本月內公佈具體的重啟航線。負責人高興地表示“期待恢復出行的自由”。 迴轉壽司連鎖巨頭“KURA壽司”5月在京都市鬧市區推出了風格迥然不同的新門店，用很大的江戶文字在牆上書寫菜單的“排名牆”（模仿相撲力士排名）以及畫在牆上的“巨大浮世繪”十分引人注目，希望通過主打日本特色的裝潢款待外國遊客。 考慮到客流可能迅速恢復，企業紛紛加緊確保人才。日本環球影城（USJ、位於大阪市）2月開始積極錄用臨時工和鐘點工，今年提出錄用約7000人的目標，約為疫情前的兩倍。4月起時隔近兩年半把時薪一律上調了40日元（約合人民幣2元）。 日本央行大阪分行的調查顯示，外國遊客用於餐飲及購物、住宿的消費額2017年度關西達到逾1.2萬億日元。2019年版旅遊白皮書顯示，旅遊消費中外國遊客的佔...