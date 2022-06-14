日本製定BCP的大企業僅70% 未能達成政府目標

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【共同社6月13日電】10日從日本內閣府的調查結果獲悉，已制定規定自然災害及傳染病蔓延時應對措施的“業務連續性計劃”（BCP）的大企業2021年度為70.8%。政府最初力爭“到2020年度基本達到100%”，但未能實現，把去年的達成期限延後至2025年度。當天內閣會議敲定的2022年版《防災白皮書》裡寫進了這一內容。 該調查每隔一年進行一次，今年1至2月實施，統計了資本金在10億日元（約合人民5000萬元）以上的大企業和不到10億日元的骨幹企業各約600家的回答。 大企業較上次調查的2019年度微增2.4個百分點。骨幹企業增加5.8個百分點至40.2%，但未能達到當初設定的50%目標。包括“正在制定”在內，大企業為85.1%、骨幹企業為51.9%。 據內閣府稱，已制定BCP的企業有37.5%回答稱因新冠疫情蔓延而啟動了計劃。負責人分析稱“近年新冠疫情和大規模災害頻發等，企業面臨的風險增加，因此制定的動向變得活躍。” BCP目的是維持重要業務並促進盡快恢復，其中規定系統備份、設備受災時的對策以及建立倒班工作態勢等。（完）