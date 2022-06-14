花王推出利用廢棄塑料瓶的瀝青路面新材料

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【共同社6月14日電】利用廢棄的塑料瓶等所含材料作為原料，提升道路耐久性的舉措在日本得到推進。通過混合日本花王公司開發的新材料，瀝青的耐久性最高升至5倍。能夠減少道路老化導致的施工和粉塵產生。在企業的停車場和用地內，該材料的使用正在增多，花王考慮在公共道路上也推廣有效利用廢棄物的“綠色路面”。 據花王介紹，瀝青路面通常由骨料和瀝青構成，但隨著時間流逝和負荷增加會分離並劣化。於是，花王應用了在主力洗滌劑領域等積累的表面控制技術。以廢棄的塑料瓶等為原材料，與添加劑和酒精發生化學反應，製造出了提高骨料和瀝青粘著力的新材料。使用過的塑料瓶即使是不適合回收後用於其他產品的著色物品也可以利用。 地方政府方面，靜岡縣磐田市2021年在該市道路上予以採用。使用該材料的道路由於可長期維持黑色，白線易於識別，被期待有利於安全駕駛。 新材料的名稱為“NEWTLAC 5000”，2020年12月開始銷售，已有超過100家企業使用。花王的負責人說：“在對ESG（環境、社會、企業治理）經營的關心升溫的形勢下，對外公示導入該產品的事例較多。”（完）