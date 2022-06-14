日本30多歲未婚人群每4人中有1人無意結婚

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【共同社6月14日電】日本政府14日在內閣會議上敲定了2022年版《男女共同參畫白皮書》。內閣府實施的結婚和收入相關調查顯示，無婚史的30多歲單身人群男女均為每4人中有1人回答沒有結婚意願。原因方面，除“想過得自由”等之外，還有受訪者提到家務育兒負擔和經濟上的擔憂。2021年結婚人數（初值）約為51.4萬對，創戰後最少紀錄。 白皮書指出，未婚、事實婚姻、離婚等人生和家庭形態趨於多樣化。白皮書稱，考慮到對配偶減稅作出調整等，應討論以個人而非家庭為單位設計制度。 內閣府去年12月至今年1月實施調查，得到了20至69歲2萬人的答復。白皮書中彙總了調查結果。 30多歲人群中，男性54.6%、女性62.6%有法律上的婚姻經歷。向無婚史的單身人群詢問結婚意願時發現，30多歲男女均有46.4%回答“有意願”，另一方面男性有26.5%、女性有25.4%回答“無意願”（“不打算”、“可以的話不打算”）。20多歲人群中，男性19.3%、女性14.0%回答無結婚意願。 詢問20至39歲人群無積極結婚想法的理由後發現，男女最多的回答都是“不想被婚姻束縛，想過得自由”。性別差異明顯的理由為，女性回答“將背負起工作、家庭、育兒、護理的擔子”、“對改姓有抵觸或覺得麻煩”等佔比較高，男性回答“沒有經濟能力、工作不穩定”較多。（完）