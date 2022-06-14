日本新型產前診斷將覆蓋全國 實施點增至169處

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【共同社6月14日電】日前獲悉，正在籌備通過孕婦血液調查胎兒染色體異常的新型產前診斷實施體制的日本醫學會運營委員會，已將全國的大學醫院和公立醫院等169處醫療機構定為“基幹設施”。這相當於原來的認定設施，相較此前的108處，增至1.5倍以上。原來沒有設施的青森等7縣也新獲認定，實現都道府縣全覆蓋。 產前診斷有時會導致孕婦選擇人工流產，被指可能成為對生命的篩選，學會方面此前僅允許心理諮詢體系完備的認定設施實施。但最近因孕婦高齡化，希望接受診斷的人增加。鑑於部分需求流向體系不完備的未獲認證設施的情況增加，學會決定擴充設施。16日將召開記者會，公佈詳情並啟動運用。 產前診斷是判定有無導致唐氏綜合征等的3種染色體異常的檢測。最近被指在未獲認定的民間診所實施的情況驟增，引發沒有對檢測結果進行充分說明而令孕婦感到混亂的問題。 因此，運營委員會今年2月公佈新指針，將原來的認定設施作為基幹設施，其下設置“合作設施”以增加醫院數。經過進一步審查，9日的會議上敲定了169處基幹設施。其中101處是原來的認定設施，68處為新認定。此前沒有認定設施的青森、群馬、長野、三重、佐賀、大分、宮崎共7個縣分別有1至3處設施獲得新認定，消除了空白縣。 原來的認定設施還有7處由於未申請成為基幹設施等原因，此次未列入名單。 9日的運營委員會會議上，從醫療機構接受樣本進行解析的28處檢測機構也獲得認定。今後將對專業醫生常...