專訪：香港旅行社代表稱防疫措施妨礙赴日游

Newsfrom Japan

【共同社6月14日電】香港旅行社巨頭“東瀛游”（EGL Tours）代表袁文英14日接受共同社在線採訪，指出希望赴日旅遊的人很多，但香港有關部門與日本防止新冠疫情蔓延的邊境口岸對策成為障礙，呼籲放寬限制。該公司首批赴日旅遊團將於22日抵達成田機場。預計約10人參加，或成為日本恢復接納訪日外國遊客後的第一批。 日本政府10日起時隔近兩年重啟了接納外國遊客的手續。袁文英介紹稱，最大的問題是回國後的隔離，從日本返港後必須在賓館等處隔離至少7天，如果沒有這一規定，想去日本的人應該很多。據悉該公司的問卷調查顯示，遊客最想去的旅遊目的地是日本，其次是泰國。 日本外務省在疫情前對來自香港的短期逗留人員實行免簽措施，但目前作為邊境對策需要籤證。袁文英透露，在當地需1週左右才能拿到簽證，手續十分複雜。 袁文英表示即使是這種狀況也有人想去旅遊，首批徵集到約10人。日程包括造訪北海道富良野的大自然和東京淺草等共7天，袁文英稱將要求帶團導遊遵守日本政府的防疫指針，此外還考慮推出周遊東北和九州等地的旅遊團。 疫情前的2019年訪日遊客為3188萬人次，香港在所有國家和地區中位列第四，為229萬人。東瀛游此前曾有飛往日本各地的包機。（完）