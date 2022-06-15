豐田供應商所遭網絡攻擊系黑客集團“羅賓漢”所為

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【共同社6月15日電】14日從對相關人士的採訪獲悉，關於豐田汽車因供應商遭網絡攻擊致日本國內全部14處工廠3月1日停產的問題，發動攻擊者為自稱“羅賓漢”的黑客集團。曝出該黑客集團令日本國內企業蒙受損失或屬首次。據稱豐田方面不得不謹慎應對，調查花費了相當長的時間。 遭到攻擊的是小島沖壓工業（愛知縣豐田市）。2月26日晚發現感染索要贖金型的“勒索病毒”後，切斷了與交易商和外部的網絡連接。 據安全專家吉川孝志透露，羅賓漢從2019年前後開始活動。與別的黑客集團不同，其特點包括幾乎不公佈攻擊信息、使用以特殊編程語言開發的勒索病毒等。 據稱，感染病毒後不僅會對重要數據加密，還會破壞防網絡攻擊軟件和刪除復原時需要的備份數據。羅賓漢2019年曾攻擊美國的地方政府，造成網絡服務中斷等損害。 小島沖壓生產各種車輛內外裝飾件。豐田以無法進行訂單接發相關數據傳輸為由，決定國內所有工廠3月1日停運，影響到約1.3萬輛汽車的生產。 小島沖壓已發佈消息稱，黑客經由子公司用於專門與外部企業通信的設備入侵了公司內部網絡。（完）