日本國會通過兒童家庭廳設置相關法

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【共同社6月15日電】日本政府設置兒童政策司令塔“兒童家庭廳”的相關法律15日在參院全體會議上，憑藉執政黨等贊成多數獲得通過並正式成立。兒童家庭廳作為首相直屬組織，將於2023年4月創設。政府提出“以兒童為中心的社會”理念，將綜合應對少子化、虐待兒童、貧困等難題。 作為內閣府的外局，兒童家庭廳將吸收厚生勞動省和內閣府轄下與兒童和育兒有關的主要部門。此舉意在消除行政上的垂直分割，但校園欺凌問題、孩子不想上學等教育領域將繼續由文部科學省負責，統一托兒所和幼兒園政策的“幼托一元化”也被擱置。 首相岸田文雄在國會審議中就兒童相關預算表示，明年經濟財政運營的指針“骨太方針”中將為實現倍增指明方向，但財源尚未確定。 為了與文科省等攜手合作，負責兒童家庭廳的閣僚可以要求其他省廳提交資料和說明情況，還擁有在政策不充分時要求整改的“勸告權”。 兒童家庭廳也將從民間的育兒支援團體和地方政府積極錄用人才，建立超過300人的體制。政府還將設置首相的諮詢機構“兒童家庭審議會”，由專家們討論育兒、孕產婦支援、保護兒童權利等政策。此外也將聽取兒童和監護人的意見。 作為新政策，政府還將探討“無犯罪記錄證明”制度，避免性犯罪的加害者從事幼托或教育工作。（完）